By

【i-CABLE】

日本新潟縣發生火災,波及百多幢建築物,自衛隊要奉召到場協助救火。這場火焚燒半天仍未救熄,最少5人受輕傷,包括3名消防員。

最先起火的是市中心一間中式料理店。事發在新潟縣西部,沿海的絲魚川市的商店街。由於市內刮起時速逾80公里強風,火勢迅速蔓延至周邊建築物。

大批消防員到場灌救,但由於火勢遲遲不受控,縣政府要求自衛隊協助救災。這場在早上10時許發生的火警,當局疏散數百名民眾,又設置臨時庇護中心供居民入住。

