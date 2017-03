By

【KTSF 崔凱橋導】

日本一班高中學生參加登山活動期間遇上雪崩,造成至少8人死亡,48人受傷。

事發於距東京北面100英哩的櫪木縣北部山區,當地時間週日早上,7所中學合共超過60名師生,在滑雪場參加聯合登山訓練,期間突然發生雪崩,活埋多名高中生。

與學生同行的一名老師隨後報警求助,救援人員聯同自衛隊接報後登山搶救及搜索失蹤者。

當局稱,最少8人救出時已經沒有生命跡象,但須等待醫生檢查後才可正式宣佈情況,傷者中,有兩人情況嚴重。

該山區近日下大雪,事發前,日本氣象廳已發出雪崩警告,並預料該地將有約12英呎降雪量。

