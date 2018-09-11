灣區女清潔工跨市大遊行 要求停止職場性侵（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

灣區100多名女清潔工人，週一發起一場跨市大遊行，從舊金山金門大橋步行近100英里，前往沙加緬度的州府大樓，要求停止職場性侵犯行為。

示威者由週一早上7時出發，中午步行到舊金山市府大樓，中途舉行集會，她們大部份都是拉美裔移民。

發起人表示，很多上通宵或深夜更的女清潔工人，曾遭遇性侵犯和強暴，但由於擔心會失去工作，或者移民身份被揭發等問題，而不敢作聲，因此示威者以西班牙語高叫口號，指已經忍無可忍，決定站出來發聲抗議。

發起人Denise Solis說：”這100多個女士，很多都是性侵案受害人，有少許男士亦都示意支持，我們要停止深夜更發生的強暴案，確保所有女性不論移民身份，來自哪裡，都能安全工作保住飯碗，很多深夜更清潔工人，都在幾乎無人的大廈內工作。”

這個示威行動並非第一次進行，兩年前她們舉行過一次絕食行動，成功爭取一項AB 1978法案獲得通過，要求所有清潔服務行業的工人、僱主、管理層等，必須接受兩小時的防止性騷擾課程。

不過她們認為該法案不足夠，今年要求州長布朗簽署一項新法案AB 2079，要求進行該課程的人，必須是同行的清潔工人。

示威者說：”AB 2079認同這些女清潔工才是專家，去進行同行之間的訓練，不是人力資源部，不是專家，不是律師去教這些移民女性，誰比起移民女性更適合教同行的人？”

最初發起運動的Veronica Lagunas表示，自己曾被性侵犯，她說曾經試過發聲控訴，深夜工作時受到多次性侵犯時，經理對她說客戶至上，叫她不要出聲，後來得人相助，了解自己有權益向性侵犯說不。

另一位示威者Anabelle Aguirre表示，參加過所謂的防止性騷擾課程，但工頭甚麼都沒解釋，只是叫她簽下一份文件就算。

中午集會過後，她們繼續動身步行到沙加緬度的州府大樓，預料在星期五抵達。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。