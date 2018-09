灣區女清潔工跨市大遊行 要求停止職場性侵（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

灣區100多名女清潔工人,週一發起一場跨市大遊行,從舊金山金門大橋步行近100英里,前往沙加緬度的州府大樓,要求停止職場性侵犯行為。

示威者由週一早上7時出發,中午步行到舊金山市府大樓,中途舉行集會,她們大部份都是拉美裔移民。

發起人表示,很多上通宵或深夜更的女清潔工人,曾遭遇性侵犯和強暴,但由於擔心會失去工作,或者移民身份被揭發等問題,而不敢作聲,因此示威者以西班牙語高叫口號,指已經忍無可忍,決定站出來發聲抗議。

發起人Denise Solis說:”這100多個女士,很多都是性侵案受害人,有少許男士亦都示意支持,我們要停止深夜更發生的強暴案,確保所有女性不論移民身份,來自哪裡,都能安全工作保住飯碗,很多深夜更清潔工人,都在幾乎無人的大廈內工作。”

這個示威行動並非第一次進行,兩年前她們舉行過一次絕食行動,成功爭取一項AB 1978法案獲得通過,要求所有清潔服務行業的工人、僱主、管理層等,必須接受兩小時的防止性騷擾課程。

不過她們認為該法案不足夠,今年要求州長布朗簽署一項新法案AB 2079,要求進行該課程的人,必須是同行的清潔工人。

示威者說:”AB 2079認同這些女清潔工才是專家,去進行同行之間的訓練,不是人力資源部,不是專家,不是律師去教這些移民女性,誰比起移民女性更適合教同行的人?”

最初發起運動的Veronica Lagunas表示,自己曾被性侵犯,她說曾經試過發聲控訴,深夜工作時受到多次性侵犯時,經理對她說客戶至上,叫她不要出聲,後來得人相助,了解自己有權益向性侵犯說不。

另一位示威者Anabelle Aguirre表示,參加過所謂的防止性騷擾課程,但工頭甚麼都沒解釋,只是叫她簽下一份文件就算。

中午集會過後,她們繼續動身步行到沙加緬度的州府大樓,預料在星期五抵達。

