美籍華裔作曲人呂泳枝談身份認同（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

一名美藉華裔作曲人,從小由香港移民來美國,面對文化衝突,她是如何重拾作為香港人身份的認同呢?

呂泳枝(Jane Lui)是一名作曲人兼歌手,她表示,所創作的歌曲,多數是流行曲或搖滾樂,小時候受過古典音樂薰陶,除了有自己原創音樂,有時也會翻唱其他歌手的歌,出過三隻碟,偶像是梅艷芳,近幾年嘗試混合更多類型的歌曲。

呂泳枝說:”由細到大集合了很多不同類型的歌曲,這4、5年覺得會逐點拿出來表現。”

呂泳枝上星期獲邀請到史丹福大學舉行的廣東話關注周作分享,她表示,作為一名美藉香港人,在生活和成長中,身份認同上遇上過挑戰,從小六移民來美國的她,原來曾經一度想隱藏她香港人的身份。

呂泳枝說:”感覺以前望我的時候好像很怪,好與眾不同,很外族、很中國人,好似是一個不好的印象,覺得如果想做美國人,可能要將自己中國人或者香港人的身份拿走,才做到美國人,小時候是這樣想。”

她表示,直至近4、5年來,開始承認和接受自己香港人的身份,並在歌中呈現出來,原來是因為受到雨傘運動的激發。

呂泳枝說:”我覺得言論自由和思想自由很重要,當見到雨傘運動時,覺得自己香港人的身份突然全部湧現,很支持這種重要的運動。”

她又指,雖然有擔心會被政治審查,但都有打算日後向中國內地發展。

呂泳枝說:”先回香港發展吧,再考慮日後到中國。”

這個分享會是首次在史丹福大學舉行,主辦單位表示,是為了宣揚廣東話及廣東文化的重要性。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。