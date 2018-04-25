美籍華裔作曲人呂泳枝談身份認同（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

一名美藉華裔作曲人，從小由香港移民來美國，面對文化衝突，她是如何重拾作為香港人身份的認同呢？

呂泳枝（Jane Lui）是一名作曲人兼歌手，她表示，所創作的歌曲，多數是流行曲或搖滾樂，小時候受過古典音樂薰陶，除了有自己原創音樂，有時也會翻唱其他歌手的歌，出過三隻碟，偶像是梅艷芳，近幾年嘗試混合更多類型的歌曲。

呂泳枝說：”由細到大集合了很多不同類型的歌曲，這4、5年覺得會逐點拿出來表現。”

呂泳枝上星期獲邀請到史丹福大學舉行的廣東話關注周作分享，她表示，作為一名美藉香港人，在生活和成長中，身份認同上遇上過挑戰，從小六移民來美國的她，原來曾經一度想隱藏她香港人的身份。

呂泳枝說：”感覺以前望我的時候好像很怪，好與眾不同，很外族、很中國人，好似是一個不好的印象，覺得如果想做美國人，可能要將自己中國人或者香港人的身份拿走，才做到美國人，小時候是這樣想。”

她表示，直至近4、5年來，開始承認和接受自己香港人的身份，並在歌中呈現出來，原來是因為受到雨傘運動的激發。

呂泳枝說：”我覺得言論自由和思想自由很重要，當見到雨傘運動時，覺得自己香港人的身份突然全部湧現，很支持這種重要的運動。”

她又指，雖然有擔心會被政治審查，但都有打算日後向中國內地發展。

呂泳枝說：”先回香港發展吧，再考慮日後到中國。”

這個分享會是首次在史丹福大學舉行，主辦單位表示，是為了宣揚廣東話及廣東文化的重要性。

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