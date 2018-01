金貞妍競逐舊金山市長 望延續李孟賢服務精神（視頻）

By

Jane Kim【KTSF 陳嘉琪報導】

已公布競逐舊金山市長一職的各參選人中,市參事金貞妍(Jane Kim)是當中唯一一位在任的民選官員,是什麼原因令她出來參選呢?

舊金山市參議會下星期才復會,不過市參事金貞妍在元旦假期翌日就來到辦公室上班,驚喜收到很多由一班小學生寄來的感謝信,她更逐一閱讀。

金貞妍表示,社區的支持及鼓勵,不停推動她繼續擔任公職,加上李孟賢的辭世,令她萌生肩負李孟賢的精神,繼續為舊金山服務的想法。

金貞妍說:”我一直很享受為舊金山服務,亦熱愛我的工作,我很想延續李孟賢的領導及所做過的工作,繼續去解決市內的大問題。”

金貞妍口中的大問題,是無家可歸者及房屋,這亦會是她一旦當選後主力處理的兩大問題。

金貞妍表示,她希望比現屆政府做得更多,除了興建更多可負擔房屋外,她亦會確保一班工人及中產家庭,不會因為舊金山的生活指數太高而被迫遷出。

此外,在露宿者問題上,金貞妍指出,李孟賢已經開始了多方面的工作,而她希望市府在協助露宿者的過程當中,亦能將對居民的影響減到最低。

金貞妍於是提出一個名為”Tent City”(帳幕都市)的新穎概念,她表示,既然不能在短時間安置所有露宿者,或者劃出一個區域讓露宿者暫時居住。

金貞妍說:”我想找出新方法,去移走街上帳幕,可能有一塊地,集中所有露宿者在內居住,我不知道這個計劃是否可行,但起碼將所有想法都拿出來。”

40歲的金貞妍從政道路由華埠開始,她最先在華協中心參與社區工作,其後擔任教育委員會主席,7年前當選第6區市參事一直至今,她的任期將於今年屆滿。

金貞妍去年成功為舊金山居民爭取到免費就讀市立大學,亦曾多次成功提升新建房屋單位中可負擔房屋的比例。

金貞妍說:”我認為在過去10年間,分別服務教育局及市參議會,我已經展示我勇敢地提出很多大膽方案。”

金貞妍一向被視為進步派,不過議會裏面,其餘4名進步派市參事已表態支持另一名參選人,前州參議員Mark Leno。

金貞妍表示,今次的市長選舉競爭尤其激烈,未到最後時刻都不知鹿死誰手。

她指出,希望選民是以候選人過往對舊金山所作的貢獻作為投票依歸。

