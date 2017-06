前聯調局局長Comey定6月8日國會聽證會作供

By

【KTSF】

前聯邦調查局(FBI)局長James Comey已定於6月8日現身國會,在聯邦參議院情報委員會召開的聽證會上作供。

這次聽證會將採取公開作供形式,之後Comey會再閉門作供。

情報委員會主席稱,議員希望了解Comey在調查涉俄事件中所擔當的角色,議員也希望Comey可以回答,特朗普總統突辭退他後所披露的多個疑團,當中包括聯調局對特朗普競選團隊展開涉俄調查後,Comey與特朗普之間的互動。

早前有傳媒報導,Comey曾寫下一份備忘錄,當中指稱特朗普曾親口要求Comey結束聯調局對前國家安全顧問Michael Flynn的調查,惹來妨礙司法公正的嫌疑。

Comey在聽證會中亦預料會談及他與特朗普會面時,要求他效忠的細節,但相信不會提到涉俄案的詳情,以免影響特別檢察官的調查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。