【KTSF 馮政浩報導】

Frito-Lay公司宣布,回收兩種薯片產品,原因是恐怕受到沙門氏細菌污染。

這次的回收屬於自願性質,包括墨西哥辣椒味道的Lay’s Kettle脆薯片,以及同樣是墨西哥辣椒味道的Miss Vickie’s 脆薯片,受影響下架的這些零食,包裝袋寫上的保證新鮮日期是7月4日或更早。

而在多袋包裝內的小袋薯片也受影響要下架,而使用日期就寫上6月20日或更早日子。

Frito-Lay表示,添加入薯片的調味品,可能染污了墨西哥辣椒粉,而該公司發起回收是採用極度小心的態度。

