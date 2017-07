瀋陽醫院指劉曉波垂危 公安阻好友探望（視頻）

瀋陽醫院通報劉曉波的最新病情,指他多個器官出現衰竭,病情垂危,家屬了解後拒絕院方插喉的建議。另一方面,劉曉波在全國各地多名好友已被公安控制,阻止他們到瀋陽。

瀋陽中國醫科大學附屬一院通報劉曉波最新病情,指肝功能持續惡化,出現亞急性肝功能衰竭,腎功能衰竭、呼吸功能衰竭,自發性腹膜炎、感染性休克,院方形容劉曉波病情垂危,家屬了解後拒絕院方插喉的建議。

劉曉波好友胡佳聽到這消息後,認為劉曉波到這一刻仍然想出國。

劉曉波病重後,外國記者都聚集在瀋陽,記者入住的酒店被嚴密監控。大門口和電梯口長期有便衣把守,連半夜都有人接更,24小時全天候監控記者一舉一動。即使記者只是到旁邊的咖啡店用餐,很快就有人尾隨而至,坐下來監視,甚至拿手機拍攝。

除了不少記者到了瀋陽,近日愈來愈多全國各地的訪民,到瀋陽嘗試探望劉曉波,並舉起標語在醫院外拍照。有劉曉波的好友指,他們已經陸續被國保約談。

劉曉波的情況備受國際關注,但知道的中國民眾少之又少,中國傳媒當中,最近主要是官媒環球時報,有提及劉曉波的消息,接連發表評論文章,批評劉曉波的治療被政治化。

《環球時報》英文版連續第二日發表社評,指中國善意回應西方國家的關注,但被別有用心的人惡意解讀,令人遺憾及憤怒。

社評指早前中外專家會診的片段雖然被剪輯,但傳達的信息是真實的,對於德方指責內地某些單位洩漏影片,社評指是轉移視線,與劉曉波的治療無關。

社評強調劉曉波是罪犯,當局有責任依法監管,批評西方把劉曉波出國治療,說成是人道主義問題,是一場政治鬧劇。

