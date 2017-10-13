成龍旋風式訪灣區 宣傳新片《英倫對決》（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

巨星成龍旋風式的到訪灣區，為最新電影《英倫對決》（The Foreigner）做宣傳，他在舊金山短暫的時間內接受了本台專訪，是灣區唯一中文媒體的專訪。

成龍今年以主角身份拍了兩部好萊塢影片，幾乎在同時間推出 ，包括上個月推出的《樂高幻影忍者大电影》（The Lego Ninjago Movie），和本週開映的劇情動作片《英倫對決》（The Foreigner）。

在《英倫對決》中，成龍飾演的關玉明在英國倫敦唐人街開餐館，妻子和兩個女兒則在多年前的越戰中罹難，而跟他相依為命的第三個女兒也在一次恐襲中，在他面前被炸死。

關玉明在無助下，一心要調查這起恐襲，要政客向他透露恐怖分子身份，Pierce Brosnan飾演的北愛爾蘭政客，起初不把關玉明放在眼裡，但是關玉明也已展開行動，也向這名政客證明自己的認真。

成龍在好萊塢一向以喜劇動作片聞名，這部《英倫對決》相比之下，除了一些動作鏡頭之外，卻也有更多的內心戲。

成龍說：”我不想人家固定我，成龍就是拍action comedy，我想做一些特別的東西，身為一個演員，我覺得應該多方面的嘗試，最好有好像《La La Land》那些唱唱歌、跳跳舞，《The Sound of Music》舞台劇，我都想試，以前就不想去嘗試任何東西，照觀眾喜歡的路拍下去，現在隨著年紀大了，慢慢想法也不同了，想做多方面的嘗試。”

和過去的喜劇相比，成龍透露《英倫對決》的拍攝過程也特別嚴肅。

成龍說：”我們以前在片場大家開開心心，沒有的，吃飯也在片場裡面，整個戲拍完了都是很凝重的，也是這個樣子，令到我演起來的時候會很嚴肅吧，不像我們在拍《Rush Hour》的時候，講笑話、嘻嘻哈哈，沒有的，燈暗暗的，都是躲起來的。”

成龍續道：”拍動作片會比較辛苦，但是相比以前也比較舒服了，現在有很多科技幫助你，不像以前，所以我很幸運，沒有科技幫助我的時候，我自己做，現在年紀大了，你要做動作，很多科技幫助你了，有綠佈景、有藍佈景，現在還有一個人穿著綠衣服，在旁邊扶扶你都可以，反而是現在拍動作片比較舒服。”

會不會覺得挑戰性低了？成龍回答說：”*就沒有以前那麼有挑戰性，以前我會想到，這個車跳到那個車，這個大廈跳到那個大廈，現在不會想這個東西，自己也做不了，除非劇情需要，找替身吧，我自己做一個小的，找替身做一個大的，自己就做本身可以做到的東西，我相信觀眾喜歡看，我相信觀眾不會喜歡看我做蝙蝠俠或蜘蛛俠，把臉一蒙起來，你就不知道是誰，我覺得太舒服了，觀眾還是喜歡看我，做我自己能力能夠做到的東西。”

在談到拍攝這部《英倫對決》時，成龍也透露最滿足的，是這部影片有很多內心戲，但是演得成不成功，他要觀眾看過之後，自己做決定。

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