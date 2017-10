成龍旋風式訪灣區 宣傳新片《英倫對決》（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

巨星成龍旋風式的到訪灣區,為最新電影《英倫對決》(The Foreigner)做宣傳,他在舊金山短暫的時間內接受了本台專訪,是灣區唯一中文媒體的專訪。

成龍今年以主角身份拍了兩部好萊塢影片,幾乎在同時間推出 ,包括上個月推出的《樂高幻影忍者大电影》(The Lego Ninjago Movie),和本週開映的劇情動作片《英倫對決》(The Foreigner)。

在《英倫對決》中,成龍飾演的關玉明在英國倫敦唐人街開餐館,妻子和兩個女兒則在多年前的越戰中罹難,而跟他相依為命的第三個女兒也在一次恐襲中,在他面前被炸死。

關玉明在無助下,一心要調查這起恐襲,要政客向他透露恐怖分子身份,Pierce Brosnan飾演的北愛爾蘭政客,起初不把關玉明放在眼裡,但是關玉明也已展開行動,也向這名政客證明自己的認真。

成龍在好萊塢一向以喜劇動作片聞名,這部《英倫對決》相比之下,除了一些動作鏡頭之外,卻也有更多的內心戲。

成龍說:”我不想人家固定我,成龍就是拍action comedy,我想做一些特別的東西,身為一個演員,我覺得應該多方面的嘗試,最好有好像《La La Land》那些唱唱歌、跳跳舞,《The Sound of Music》舞台劇,我都想試,以前就不想去嘗試任何東西,照觀眾喜歡的路拍下去,現在隨著年紀大了,慢慢想法也不同了,想做多方面的嘗試。”

和過去的喜劇相比,成龍透露《英倫對決》的拍攝過程也特別嚴肅。

成龍說:”我們以前在片場大家開開心心,沒有的,吃飯也在片場裡面,整個戲拍完了都是很凝重的,也是這個樣子,令到我演起來的時候會很嚴肅吧,不像我們在拍《Rush Hour》的時候,講笑話、嘻嘻哈哈,沒有的,燈暗暗的,都是躲起來的。”

成龍續道:”拍動作片會比較辛苦,但是相比以前也比較舒服了,現在有很多科技幫助你,不像以前,所以我很幸運,沒有科技幫助我的時候,我自己做,現在年紀大了,你要做動作,很多科技幫助你了,有綠佈景、有藍佈景,現在還有一個人穿著綠衣服,在旁邊扶扶你都可以,反而是現在拍動作片比較舒服。”

會不會覺得挑戰性低了?成龍回答說:”*就沒有以前那麼有挑戰性,以前我會想到,這個車跳到那個車,這個大廈跳到那個大廈,現在不會想這個東西,自己也做不了,除非劇情需要,找替身吧,我自己做一個小的,找替身做一個大的,自己就做本身可以做到的東西,我相信觀眾喜歡看,我相信觀眾不會喜歡看我做蝙蝠俠或蜘蛛俠,把臉一蒙起來,你就不知道是誰,我覺得太舒服了,觀眾還是喜歡看我,做我自己能力能夠做到的東西。”

在談到拍攝這部《英倫對決》時,成龍也透露最滿足的,是這部影片有很多內心戲,但是演得成不成功,他要觀眾看過之後,自己做決定。

