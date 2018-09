中美貿易戰升級 馬雲稱無法實現在美創100萬職位承諾

By

【KTSF 鄭麗娜報導】 中國零售業巨頭阿里巴巴的創辦人兼集團董事局主席馬雲週三表示,取消了在美國創造100萬份工作崗位的計劃 ,他表示是美中貿易戰導致了這項決策。 阿里巴巴是目前世界上最大的在線零售商之一,馬雲在2017年與特朗普會面時,承諾讓美國小企業和農民在阿里巴巴上出售產品,並以此刺激工作崗位增長,承諾未來5年會為美國企業創造100萬個職位。

馬雲週三向新華社表示,由於美中之間持續的貿易衝突,他這個承諾已無法實現,不過馬雲表示,阿里巴巴”不會停止努力為中美貿易的健康發展做出貢獻”。

在週二舉行的阿里巴巴投資者會議上,馬雲說中美的經濟關係是一個”爛攤子”,中美貿易戰”將會持續很長時間,而且將會是一團糟”,並且其導致的後果可能會持續影響數十年。

馬雲之前一直批評特朗普的貿易保護主義,並表示,不應將貿易用作武器,而應讓貿易實現國家間的和平。

馬雲於本月初宣布,他將在年底辭去董事長職務,專注於慈善和教育事業。

