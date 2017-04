【i-CABLE】

阿里巴巴創辦人馬雲原本是一位英文老師,借著電子商貿的勢頭,一躍成為中國首富,不過風頭勁,針對他的輿論亦很多,除了質疑他搶走工人飯碗,還有因為他每次現身都總是語出驚人。

一向語出驚人的馬雲,在鄭州一個企業家年會上繼續引來連場笑聲,作為中國電子商貿第一人,有人稱他的成功,代價是衝擊實體經濟,造成失業,作為中國首富,他毫不忌諱地大談政商關係。

