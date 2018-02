伊萬卡與南韓總統文在寅會面 促向北韓施壓棄核

By

i-CABLE

特朗普總統長女、白宮高級顧問伊萬卡抵達南韓,展開4日訪問行程,並會在週日出席平昌冬奧閉幕,她晚上與南韓總統文在寅會面,強調美韓需對北韓施加最大壓力,才能確保朝鮮半島無核化。

伊萬卡晚上到青瓦台出席南韓總統文在寅為她舉行的晚宴,兩人事前並舉行了約35分鐘的閉門會議。韓聯社報道,雙方在會上就兩韓首腦會談交換意見。

文在寅呼籲美方積極與北韓對話解決核問題,又表示北韓參加平昌冬奧,有助改善兩韓關係及緩和朝鮮半島的緊張局勢,有需要維持現時的對話及和解氣氛。

他又感謝特朗普對兩韓對話的積極支持。伊萬卡則強調,美韓需對北韓施加最大壓力,才能確保朝鮮半島無核化,她又再次確認與南韓的友好夥伴關係。

伊萬卡之後將轉到平昌,為參與冬奧賽事的美國運動員打氣,週日出席平昌冬奧閉幕禮,屆時北韓勞動黨副委員長金英哲都會出席。不過南韓政府指,伊萬卡沒有計劃與北韓官員會面。

另外,兩韓將會在下週二在板門店北韓一方的”統一閣”舉行工作會議,磋商北韓派運動員到南韓參加冬季殘奧會的安排,南韓屆時將派出統一部交流合作局長李柱泰率領代表團出席會議。

