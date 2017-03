By

【KTSF 黃候彬報導】

特朗普總統的女兒Ivanka週三成為白宮僱員,但不受薪,她的職位是總統助理,每日會與她丈夫一起到白宮上班。

白宮發表聲明說,Ivanka以第一女兒身份支援父親,這個是創舉,她不受薪工作 ,推進白宮在道德、透明度及守規矩方面的承諾,同時又給機會她主導一些創意,推動真正的政策造福美國公眾.

Ivanka在此之前 其實已經有職而無位,她在白宮西翼有辦公室,因此引來非議。

她最近的一項活動是安排特朗普週二聆聽一班經營小商業的婦女發表意見,她也在其他範疇或議題向特朗普出主意,比如她建議特朗普撤回奧巴馬政府落實的LGBT權益。

