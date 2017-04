伊萬卡德國發言稱父親支持女權 惹觀眾噓聲

By

【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普總統長女伊萬卡(Ivanka)應德國總理默克爾邀請,到訪當地出席女性經濟峰會,是她出任白宮顧問後首次官方外訪,伊萬卡捍衛特朗普在女性立場,指父親一直提倡兩性平等。

伊萬卡到德國首都柏林出席二十國集團女性峰會,討論如何促進女性工作平等及支援女性企業家,在會上她讚揚她父親特朗普捍衛女性權益,又說特朗普向來積極支持美國的家庭。

伊萬卡說:”早在他做總統前 在參選時,他已大力支持眾多家庭,讓他們蓬勃。”

她此言一出即時引來全場噓聲,主持人就叫她回應,並指出眾所周知特朗普向來公然敵視女性 ,伊萬卡就指這些都是傳媒搞出來。

她說過去這麼多年,幫過特朗普做事的女性都知道,特朗普對女性的工作能力有信心,認為不輸給男性。

在場人士幾乎全部是女性,當中包括德國總理默克爾、國際貨幣基金會總裁拉加德 。

伊萬卡是應默克爾親自邀請,以總統顧問身分出席,默克爾上月到訪美國時,伊萬卡為美德兩國企業領袖安排了一場有關培訓員工的會議,德國政府官員透露,伊萬卡當時態度認真,令默克爾留下深刻印象,希望伊萬卡到訪能促進女性權益。

德國傳媒相信默克爾希望透過與伊萬卡改善與特朗普關係,而特朗普亦在社交網站發文,指為致力女權的伊萬卡感到驕傲。

更多新聞:

奧巴馬卸任後首公開露面 將專注扶持下一代接棒(視頻)

聯邦法官頒禁制令 阻特朗普停發撥款給庇護城市

全美多市舉行五一集會 抗議特朗普反移民政策(視頻)

特朗普電賀女太空人 打破美國逗留太空站最長紀錄(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。