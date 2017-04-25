伊萬卡德國發言稱父親支持女權 惹觀眾噓聲

【KTSF 吳倩妤報導】
特朗普總統長女伊萬卡（Ivanka）應德國總理默克爾邀請，到訪當地出席女性經濟峰會，是她出任白宮顧問後首次官方外訪，伊萬卡捍衛特朗普在女性立場，指父親一直提倡兩性平等。
伊萬卡到德國首都柏林出席二十國集團女性峰會，討論如何促進女性工作平等及支援女性企業家，在會上她讚揚她父親特朗普捍衛女性權益，又說特朗普向來積極支持美國的家庭。
伊萬卡說：”早在他做總統前 在參選時，他已大力支持眾多家庭，讓他們蓬勃。”
她此言一出即時引來全場噓聲，主持人就叫她回應，並指出眾所周知特朗普向來公然敵視女性 ，伊萬卡就指這些都是傳媒搞出來。
她說過去這麼多年，幫過特朗普做事的女性都知道，特朗普對女性的工作能力有信心，認為不輸給男性。
在場人士幾乎全部是女性，當中包括德國總理默克爾、國際貨幣基金會總裁拉加德 。
伊萬卡是應默克爾親自邀請，以總統顧問身分出席，默克爾上月到訪美國時，伊萬卡為美德兩國企業領袖安排了一場有關培訓員工的會議，德國政府官員透露，伊萬卡當時態度認真，令默克爾留下深刻印象，希望伊萬卡到訪能促進女性權益。
德國傳媒相信默克爾希望透過與伊萬卡改善與特朗普關係，而特朗普亦在社交網站發文，指為致力女權的伊萬卡感到驕傲。
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