By

【KTSF 陶璟樂報導】

美國三大城市因為槍械買家背景核查問題,聯合起訴美國國防部,指其未能充分配合對購槍者的調查,導致槍擊案頻發。

這起訴訟源於之前發生在德州的槍擊案,槍手曾經在軍事法庭有案底,卻沒有登記在全國即時犯罪背景調查系統內,於是包括紐約、費城、舊金山在內的三大美國主要城市,週二在聯邦法庭起訴美國國防部,指控國防部沒有向聯邦調查局的全國背景檢查系統提供有關紀錄。

舊金山市府律師表示,國防部沒有盡職盡責將罪犯情況通報,是將無辜的美國人致於危險的境地。

對此,國防部說已經告知國會正在調查相關案件,但是各大城市希望通過聯邦法院,督促國防部儘早給出一個期限。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。