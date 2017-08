By

意大利南部一個度假小島發生4級地震,最少兩死40傷,多人失蹤。

消防員在瓦礫下搜索多個小時,先後救出3兄弟,最先獲救的是只有7個月大的弟弟,之後8個小時內,兩個哥哥也分別被救出,3兄弟目前情況良好。

地震在晚上發生,今次地震震源深度10公里,屬淺層地震,強度只有黎克特制4級左右,但造成重大破壞,島上北部至少6幢建築物倒塌,居民和遊客都走到街上暫避。

他們都擔心會發生餘震,打算提早離開,當局加開3班渡輪,疏散約1,000名居民和遊客。

伊斯基亞島是一個火山島,人口約6萬,是著名度假勝地,很多遊客都來浸溫泉及接受火山灰泥療養,有學者曾經憂慮地震會誘發火山爆發。

