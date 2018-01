By

意大利聯同法國及西班牙警方搗破一個華人犯罪集團,最少28人被捕。他們涉嫌透過恐嚇、勒索等手段,操控歐洲物流網絡。 意大利警方週四清晨,突擊搜查中部城鎮普拉托一個由華人控制的倉庫,搬走貨車上大批貨物,並拘捕多名涉案的華人。 警方表示經過7年調查,發現這個來自浙江、福建的華人黑幫,最初在普拉托一帶從事恐嚇、勒索及放高利貸等活動,並操控當地中國貨品物流網絡,特別是紡織品及餐廳食材的運輸,勢力範圍之後擴張至米蘭、佛羅倫斯及羅馬,非法勾當也逐步擴展至販毒及色情活動等,遍及法國及西班牙。 意大利警方與兩國執法部門採取行動,檢察部門相信組織已被瓦解。被捕人士將被起訴參與有組織犯罪活動,一經定罪最少監禁十年。

