屋主今年內繳第二期房產稅 新稅法實施前仍可全額抵稅

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【KTSF 陶璟樂報導】

共和黨人的稅改方案，將會大幅影響房產稅，舊金山市府表示，屋主如果提前繳稅，可以避免多繳將近10%。

共和黨的稅改案並沒有觸動2017年稅務年度的地方房產稅的扺稅額，但舊金山財政辦公室就提醒民眾，想要享受2017年房產稅的全額抵稅，就必須在2017年底前連第二期稅款都付清。

舊金山財政辦公室發言人Amanda Fried說：”我們在10月寄出稅單，你收到的是2017年全年稅單，可分兩次繳納，第一次在12月10日或之前，第二次是4月1日或之前。”

因為在新稅法生效後，無論單身或夫妻聯合報稅，州入息稅與地方物業稅，也就是房產稅的聯邦扺稅額最多是一萬元。

新稅法也有7個稅階，但稅率與現行的有些不同，有律師認為，有些人做慈善捐款反而可以受益。

此外律師也指出：”對於普通人，最大的改變之一是影響商業及許多家庭的 所謂”公司稅賦轉由合伙人繳付”有關收入。

他也說中小型企業也會從這個條款中獲利。

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