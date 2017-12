屋主今年內繳第二期房產稅 新稅法實施前仍可全額抵稅

By

【KTSF 陶璟樂報導】

共和黨人的稅改方案,將會大幅影響房產稅,舊金山市府表示,屋主如果提前繳稅,可以避免多繳將近10%。

共和黨的稅改案並沒有觸動2017年稅務年度的地方房產稅的扺稅額,但舊金山財政辦公室就提醒民眾,想要享受2017年房產稅的全額抵稅,就必須在2017年底前連第二期稅款都付清。

舊金山財政辦公室發言人Amanda Fried說:”我們在10月寄出稅單,你收到的是2017年全年稅單,可分兩次繳納,第一次在12月10日或之前,第二次是4月1日或之前。”

因為在新稅法生效後,無論單身或夫妻聯合報稅,州入息稅與地方物業稅,也就是房產稅的聯邦扺稅額最多是一萬元。

新稅法也有7個稅階,但稅率與現行的有些不同,有律師認為,有些人做慈善捐款反而可以受益。

此外律師也指出:”對於普通人,最大的改變之一是影響商業及許多家庭的 所謂”公司稅賦轉由合伙人繳付”有關收入。

他也說中小型企業也會從這個條款中獲利。

