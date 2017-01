By

【KTSF 黃恩光報導】

土耳其伊斯坦布爾元旦日的夜店槍擊案,造成39人死亡,土耳其警方拘捕了疑犯,當地官員表示,疑犯承認發動襲擊。

土耳其警方發放烏茲別克裔槍手馬沙里波夫落網時的照片,警方搜查伊斯坦布爾西部伊森耶特區一個住宅單位,拘捕馬沙里波夫,其朋友及另外3名女子。

馬沙里波夫涉嫌在元旦日於伊斯坦布爾一間高級夜店亂槍掃射,導致39人死亡,包括警員及多名外國遊客,事後極端組織伊斯蘭國承認策動襲擊。

