到訪北京的以色列總理內塔尼亞胡,與中國總理李克強會談。

兩位領袖在人民大會堂檢閱儀仗隊,內塔尼亞胡訪問4天,以商貿合作為主題,隨行的商界代表來自農業、海水化淡、財金界別。

內塔尼亞胡與李克強會談後,見證兩國代表簽署了經貿、科技、民航等多個範疇的合作協議。兩國貿易自10年前起,每年保持約15%增長,中國國家主席習近平稍後會設國宴,款待內塔尼亞胡。

