美國總統奧巴馬及現屆政府雖離任在即,但仍致力化解以巴糾紛國務卿克里闡述了如何挽救瀕危的兩國方案,包括未來共享聖城耶路撒冷作首都,並以「六日戰爭」前的分界作交換土地基礎。

臨別在即,克里用上逾一小時詳述他對以色列與巴勒斯坦未來以國與國地位和平共處的願景,亦解釋了為何美國沒有否決聯合國安理會譴責以色列的決議案。

克里稱投票結果並不代表美國放棄以色列,決議案亦並非孤立以色列,問題在於以色列擴建殖民區,令和平無法實現,他過去已多次提醒以色列總理內塔尼亞胡不斷興建殖民區可能帶來的後果。

內塔尼亞胡批評克里的言論歪曲事實,他指以色列一直向巴人伸出和平之手,問題在於對方不停以暴力襲擊以色列,指發表再多聲明、通過各種決議案,都對推動和平毫無益處,指奧巴馬過去亦同意這個觀點,又重申有證據證明對方在背後推動通過決議案。

