以色列稱有機密文件證明伊朗秘密發展核武

美國兩周內決定是否退出伊朗核協議,以色列總理內塔尼亞胡表示,當局取得逾十萬份機密文件證明伊朗秘密發展核武,批評核協議建基於謊言上,美國總統特朗普表示不能接受,但仍未表態會否因而退出核協議。

內塔尼亞胡所指的是伊朗代號”阿馬德”的核計劃,計劃雖於2003年擱置,但有關核設施仍然在運作。

相關情報是由以色列情報人員於德黑蘭取得,涉及合共11萬份機密文件及183張光碟是全新及毋庸置疑的證據,證明伊朗暗中研發核武,亦顯示伊朗核協議是以謊話為基礎。

距離特朗普決定是否退出核協議的限期尚餘不足兩周,支持特朗普退出協議的內塔尼亞胡表示,已將伊朗發展核武的資料給予美國,深信特朗普將會作出正確決定,以色列亦將於未來數天派遣專家到法國及德國分享有關工作情報。

特朗普讚揚內塔尼亞胡發表有關文件,證明伊朗謊話連篇,他亦不排除磋商新協議。

