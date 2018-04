總理內塔尼亞胡週一與內政部長一起召開記者會,宣佈向以色列尋求庇護的其中16,000多名非裔難民,會在5年內、分3批送往西方國家,餘下2萬多人獲准在以色列居留。

不過政策隨即惹來反響,批評政府向左翼壓力屈服,內塔尼亞胡數小時後在Facebook發文宣佈暫緩計劃,稱週二會與非裔難民聚居地特拉維夫南部的地區領袖會面,再檢討措施。

