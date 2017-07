聯邦當局欲推翻網路中立法 科技公司發動全國抗議日（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

針對聯邦通信委員會(FCC)的新任首長計劃推翻奧巴馬時代訂立的網路中立法 ,許多大型科技公司,還有上百家媒體公司和組織,不約而同反對FCC的做法,週三發起全國抗議日 ,這計劃將如何影響你?

大家上網的時候,最煩的或許是看到這個循環標誌,意味著你要看的視頻或資料,因為網速慢而需要時間完成一點一點的下載。

如果沒有了Net Neutrality,網絡中立性 ,你很可能在瀏覽網頁時常常碰到這個情況,這也是為何上百家美國公司,包括串流公司Netflix和網路論壇網站Reddit,週三在網上都有在自己的網頁上作出抗議。

特朗普上台後,FCC現在要推翻網路中立法 ,讓網絡服務供應商ISP公司主宰消費者到網站速度,他們指出,網絡服務將受很大的影響。

消費人協會舊金山辦公室主任李嘉(Kathy Li)說:”你作為消費者,能夠拿到的免費的公共資料就會越來越少,不單是這樣,以後想上網看戲或是看其他網頁,或是和遠方的親戚交流,網路速度會慢很多,第一,你要付多點費用,第二,可以取得的資料越來越少,第三,你的速度也會越來越慢。”

在學習方面,學生必須繳付更高的費用,教師也比較困難和學生進行快速的學習交流。

如Comcast、Verizon或AT&T 等ISP公司,也可能控制消費者可以取得的資料。

李嘉說:”他就可以控制哪些消息,或是和他有競爭的,他就可以阻止你來保護自己的利益,廣大的消費者和整個國家,就是你的消息、資料、新聞來源,就會不公平、不中立。”

週三參與抗議活動的公司,在他們的網頁上提供訊息,讓民眾能夠給FCC 發抗議信。

