聯邦當局欲推翻網路中立法 科技公司發動全國抗議日（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

針對聯邦通信委員會（FCC）的新任首長計劃推翻奧巴馬時代訂立的網路中立法 ，許多大型科技公司，還有上百家媒體公司和組織，不約而同反對FCC的做法，週三發起全國抗議日 ，這計劃將如何影響你？

大家上網的時候，最煩的或許是看到這個循環標誌，意味著你要看的視頻或資料，因為網速慢而需要時間完成一點一點的下載。

如果沒有了Net Neutrality，網絡中立性 ，你很可能在瀏覽網頁時常常碰到這個情況，這也是為何上百家美國公司，包括串流公司Netflix和網路論壇網站Reddit，週三在網上都有在自己的網頁上作出抗議。

特朗普上台後，FCC現在要推翻網路中立法 ，讓網絡服務供應商ISP公司主宰消費者到網站速度，他們指出，網絡服務將受很大的影響。

消費人協會舊金山辦公室主任李嘉（Kathy Li）說：”你作為消費者，能夠拿到的免費的公共資料就會越來越少，不單是這樣，以後想上網看戲或是看其他網頁，或是和遠方的親戚交流，網路速度會慢很多，第一，你要付多點費用，第二，可以取得的資料越來越少，第三，你的速度也會越來越慢。”

在學習方面，學生必須繳付更高的費用，教師也比較困難和學生進行快速的學習交流。

如Comcast、Verizon或AT&T 等ISP公司，也可能控制消費者可以取得的資料。

李嘉說：”他就可以控制哪些消息，或是和他有競爭的，他就可以阻止你來保護自己的利益，廣大的消費者和整個國家，就是你的消息、資料、新聞來源，就會不公平、不中立。”

週三參與抗議活動的公司，在他們的網頁上提供訊息，讓民眾能夠給FCC 發抗議信。

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