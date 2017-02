By

【KTSF 吳倩妤報導】

巴基斯坦和伊拉克分別發生針對伊斯蘭教徒的自殺式炸彈襲擊,合共造成至少120人死亡,超過200人傷,伊斯蘭國承認施襲。

其中一處遇襲地點位於巴基斯坦南部信德省一所清真寺,當時有數以百計信眾聚集,正進行晚禱,期間一名兇徒在寺內引爆炸彈背心。

當地警方指最少有72人死亡,超過150人受傷,報道指兇徒目標是寺內專供婦女禱告的區域,約30名跟隨母親到寺內的兒童死亡。

極端組織伊斯蘭國承認策動襲擊。

伊斯蘭國又表示,同一天,他們亦在伊拉克首都巴格達南部一處什葉派地區發動襲擊,武裝份子把一輛裝滿炸藥的汽車,停泊於一個汽車市集附近後離開,再引爆車上炸彈,造成最少55死亡,超過60人受傷。

