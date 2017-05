By

【KTSF 吳倩妤報導】

菲律賓南部棉蘭老島,伊斯蘭激進分子與軍警激戰,造成3死12傷,當局實施戒嚴,總統杜特爾特臨時縮短俄羅斯訪問回國處理。

由俄羅斯提早回菲律賓的杜特爾特表示,如果他不能解決包括恐怖主義在內的國內問題,他將會辭職,他承諾會以強硬手段回應恐怖分子可能的行動,他將盡一切可能打擊恐怖主義。

而菲律賓政府星期二在棉蘭老島馬拉維市,試圖搗破恐怖分子巢穴時,跟與伊斯蘭國有聯繫的武裝分子爆發激烈戰鬥。

一輛警車被武裝分子掛上伊斯蘭國黑色旗幟,亦有建築物被槍手佔據,學校,教堂及監獄被縱火,菲律賓政府隨即頒布60天戒嚴令。

