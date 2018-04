武裝伊斯蘭軍同意撤退到敘利亞叛軍控制區

By

在敘利亞首都大馬士革市郊東古塔地區附近一個據點,負隅頑抗的叛亂武裝伊斯蘭軍,終於同意撤退到其他叛軍控制的地區,與此同時,俄國部隊就說,在發生毒氣襲擊疑案的杜馬鎮,叛軍的化驗室找到氯氣材料及製造芥子氣體的成份。

這個片段日前由俄軍發放,顯示俄軍找到的化武化驗所,片段中可以看到在該處地下室到處堆放一些桶膠桶,及較大的長筒型金屬器皿,俄軍指這些是叛軍製造毒氣的設施.

俄軍化武專家羅迪奧諾夫說,找到的有硫代二乙醇酸、二乙醇胺、氮硫酸芥末氣,還有一罐氯氣。

羅迪奧諾夫指出,該罐氯氣就同那些活躍分子所展示的一罐相同, 而那些活躍分子指控是阿薩德政府施放毒氣殺害杜馬鎮平民。

美英法也在第一時間起來指責大馬士革,敘利亞政府與俄國都否認,並認為所謂的化武攻擊,是英國協助叛軍弄出來騙人的,英國斷然否認有這回事。

到底有沒有發生過毒氣襲擊,若有發生,是政府軍或是叛軍所為,而俄軍發現的化驗所是否叛軍經營的,還有待查證。

居民說,他們之前完全不能接近實驗室所在的地點,在附近做生意的人,也不能進入自己的店鋪。

杜馬鎮是叛軍在東古塔地區最後一個據點,上週政府軍收復該處,政府軍與俄軍以安全理由,一度拒絕受聯合國委託的禁化武組織OPCW的人員進入杜馬鎮搜證調查。

但消息指,他們在星期二獲准進入,並會在星期三到毒氣疑案現場視察,但聯合國一組先行打探的人員,在第一個場地被大批民眾包圍,在第二個場地更被人開火攻擊,於是馬上撤回大馬士革,估計調查團至今還沒有進去。

另一方面,在叛軍撤出了仍然在附近另一據點杜邁爾,負隅頑抗的叛亂勢力伊斯蘭軍也與政府達成協議,撤到更北邊由反對派控制的地區。

政府發布的片段顯示,他們在週四開始繳械撤退,估計有1,500名戰鬥分子及其3,500家人乘坐大巴,前往靠近土耳其邊界的賈拉布魯斯鎮.

