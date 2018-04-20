武裝伊斯蘭軍同意撤退到敘利亞叛軍控制區

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【KTSF 黃侯彬報導】

在敘利亞首都大馬士革市郊東古塔地區附近一個據點，負隅頑抗的叛亂武裝伊斯蘭軍，終於同意撤退到其他叛軍控制的地區，與此同時，俄國部隊就說，在發生毒氣襲擊疑案的杜馬鎮，叛軍的化驗室找到氯氣材料及製造芥子氣體的成份。

這個片段日前由俄軍發放，顯示俄軍找到的化武化驗所，片段中可以看到在該處地下室到處堆放一些桶膠桶，及較大的長筒型金屬器皿，俄軍指這些是叛軍製造毒氣的設施．

俄軍化武專家羅迪奧諾夫說，找到的有硫代二乙醇酸、二乙醇胺、氮硫酸芥末氣，還有一罐氯氣。

羅迪奧諾夫指出，該罐氯氣就同那些活躍分子所展示的一罐相同， 而那些活躍分子指控是阿薩德政府施放毒氣殺害杜馬鎮平民。

美英法也在第一時間起來指責大馬士革，敘利亞政府與俄國都否認，並認為所謂的化武攻擊，是英國協助叛軍弄出來騙人的，英國斷然否認有這回事。

到底有沒有發生過毒氣襲擊，若有發生，是政府軍或是叛軍所為，而俄軍發現的化驗所是否叛軍經營的，還有待查證。

居民說，他們之前完全不能接近實驗室所在的地點，在附近做生意的人，也不能進入自己的店鋪。

杜馬鎮是叛軍在東古塔地區最後一個據點，上週政府軍收復該處，政府軍與俄軍以安全理由，一度拒絕受聯合國委託的禁化武組織OPCW的人員進入杜馬鎮搜證調查。

但消息指，他們在星期二獲准進入，並會在星期三到毒氣疑案現場視察，但聯合國一組先行打探的人員，在第一個場地被大批民眾包圍，在第二個場地更被人開火攻擊，於是馬上撤回大馬士革，估計調查團至今還沒有進去。

另一方面，在叛軍撤出了仍然在附近另一據點杜邁爾，負隅頑抗的叛亂勢力伊斯蘭軍也與政府達成協議，撤到更北邊由反對派控制的地區。

政府發布的片段顯示，他們在週四開始繳械撤退，估計有1,500名戰鬥分子及其3,500家人乘坐大巴，前往靠近土耳其邊界的賈拉布魯斯鎮.

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