英國演唱會爆炸案警拘一人 伊斯蘭國承認責任

【KTSF 陳令楠報導】

英國發生近12年來最多人傷亡的恐怖襲擊,北部城市曼徹斯特正在舉行演唱會的體育館,週一晚發生自殺性炸彈襲擊,造成至少22人死亡,59人受傷,死傷者中包括多名兒童,恐怖組織伊斯蘭國承認發動襲擊。

當局證實死者當中包括一名8歲女童,當地警方拘捕一名23歲男子,懷疑與爆炸案有關。

消息指,爆炸發生時,美國著名流行歌手Ariana Grande正在舉行演唱會,來聽演唱會的人主要是青少年和他們的父母。

有目擊者說,當時演唱會剛完結,Grande剛離開舞台,票務處附近即傳出兩聲巨響,人群爭相走避,衣服及手機散滿一地,部分人不停哭泣。

警方已確認發動襲擊者在體育館內引爆炸彈後身亡,首相文翠珊譴責事件,稱這是英國歷來經歷的最慘重的恐怖襲擊之一。

文翠珊說:”無庸置疑,曼徹斯特與英國人民都成為了這次恐怖襲擊的受害者,恐襲針對年青人,這是英國歷來經歷的最慘重的恐怖襲擊之一。”

而正在中東訪問的特朗普總統亦對事件作出回應,他指發動恐襲者為”失敗者”。

特朗普說:”我不會稱襲擊者為怪物,因為他們會喜歡這個名稱,由現在開始,我會稱他們為失敗者,因為他們就是失敗者,會有更多這些人,但他們就是失敗者。”

