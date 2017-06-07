伊朗德黑蘭發生連環恐襲 12死40多人傷

【i-CABLE】
伊朗首都德黑蘭連環發生恐襲，至少12人死亡，逾40人受傷，其中在議會大樓，一班武裝分子假扮女人和警方對峙近5小時後全部被擊斃，激進組織伊斯蘭國承認策動襲擊。
伊斯蘭國發布聲稱是旗下槍手，於伊朗議會大樓內施襲的片段，片段中聽到多下槍聲。當地週‵三早上10時左右，4名身穿女裝的武裝分子，手持手槍和AK-47步槍，循正門闖入議會大樓內開槍。
大批軍警接報到場封鎖附近一帶街道，議會大樓多個出入口亦關閉，多輛救傷車戒備。槍手挾持人質與警方對峙，期間有槍手引爆身上炸彈，有警衛就將小童傳出窗外送往安全的地方，在近5小時後，當局宣布槍手全部被擊斃。
而在德黑蘭南部，距離議會大樓大約20公里的已故最高領袖霍梅尼陵墓，週三早上亦有槍手向人群開火，當時陵墓有不少遊客參觀。警方到場擊斃一名槍手，並拘捕一人，另一名槍手引爆身上炸彈自殺。
大批傷者送往醫院救治，內政部召開緊急安全會議，又指成功搗破當日第三宗襲擊陰謀。伊朗甚少遭到類似襲擊，而今次遇襲的議會大樓和已故領袖陵墓，都是保安較嚴密的地區。分析相信，襲擊對剛成功爭取連任的總統魯哈尼是一大打擊。
更多新聞：
(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。