伊朗德黑蘭發生連環恐襲 12死40多人傷

伊朗首都德黑蘭連環發生恐襲,至少12人死亡,逾40人受傷,其中在議會大樓,一班武裝分子假扮女人和警方對峙近5小時後全部被擊斃,激進組織伊斯蘭國承認策動襲擊。

伊斯蘭國發布聲稱是旗下槍手,於伊朗議會大樓內施襲的片段,片段中聽到多下槍聲。當地週‵三早上10時左右,4名身穿女裝的武裝分子,手持手槍和AK-47步槍,循正門闖入議會大樓內開槍。

大批軍警接報到場封鎖附近一帶街道,議會大樓多個出入口亦關閉,多輛救傷車戒備。槍手挾持人質與警方對峙,期間有槍手引爆身上炸彈,有警衛就將小童傳出窗外送往安全的地方,在近5小時後,當局宣布槍手全部被擊斃。

而在德黑蘭南部,距離議會大樓大約20公里的已故最高領袖霍梅尼陵墓,週三早上亦有槍手向人群開火,當時陵墓有不少遊客參觀。警方到場擊斃一名槍手,並拘捕一人,另一名槍手引爆身上炸彈自殺。

大批傷者送往醫院救治,內政部召開緊急安全會議,又指成功搗破當日第三宗襲擊陰謀。伊朗甚少遭到類似襲擊,而今次遇襲的議會大樓和已故領袖陵墓,都是保安較嚴密的地區。分析相信,襲擊對剛成功爭取連任的總統魯哈尼是一大打擊。

