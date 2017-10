伊斯蘭國聲稱發動拉斯維加斯血案 但沒提證據

By

拉斯維加斯槍擊血案週日發生後,極端恐怖組織伊斯蘭國翌日聲稱這宗血案是由其追隨者發動,聲稱行兇槍手數月前已皈依伊斯蘭教,但卻沒有提出證據支持其說法。

這宗槍擊血案造成至少50人死亡,逾400人受傷,伊斯蘭國在血案發生後,透過該組織的Aamaq通訊社發布兩則簡短聲明,聲稱槍手已執行了伊斯蘭國的呼籲,向攻擊伊拉克和敘利亞伊斯蘭分子的盟國發動襲擊,但聲明沒有提及槍手的名字。

當局已證實槍手是64歲男子Stephen Craig Paddock,居住在內華達州Mesquite市,當局相信案件是一宗”獨狼”攻擊,國土安全部稱美國其他公共場所並沒有收到特定威脅。

伊斯蘭國過去曾多次就全球發動的攻擊事件承認責任,但拉斯維加斯血案是否與其有關,仍有待當局查證。

本案已成為美國歷史上,死傷最慘重的攻擊案,在週日的血案發生前,2016年6月在佛羅里達州奧蘭多市一間同性戀夜店發生的槍擊案,為死傷最慘重的血案,當時造成49人喪命,而兇徒Omar Mateen曾表示效忠伊斯蘭國,後者亦承認責任。

