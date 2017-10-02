伊斯蘭國聲稱發動拉斯維加斯血案 但沒提證據

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拉斯維加斯槍擊血案週日發生後，極端恐怖組織伊斯蘭國翌日聲稱這宗血案是由其追隨者發動，聲稱行兇槍手數月前已皈依伊斯蘭教，但卻沒有提出證據支持其說法。

這宗槍擊血案造成至少50人死亡，逾400人受傷，伊斯蘭國在血案發生後，透過該組織的Aamaq通訊社發布兩則簡短聲明，聲稱槍手已執行了伊斯蘭國的呼籲，向攻擊伊拉克和敘利亞伊斯蘭分子的盟國發動襲擊，但聲明沒有提及槍手的名字。

當局已證實槍手是64歲男子Stephen Craig Paddock，居住在內華達州Mesquite市，當局相信案件是一宗”獨狼”攻擊，國土安全部稱美國其他公共場所並沒有收到特定威脅。

伊斯蘭國過去曾多次就全球發動的攻擊事件承認責任，但拉斯維加斯血案是否與其有關，仍有待當局查證。

本案已成為美國歷史上，死傷最慘重的攻擊案，在週日的血案發生前，2016年6月在佛羅里達州奧蘭多市一間同性戀夜店發生的槍擊案，為死傷最慘重的血案，當時造成49人喪命，而兇徒Omar Mateen曾表示效忠伊斯蘭國，後者亦承認責任。

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