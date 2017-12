By

【i-CABLE】

阿富汗一間穆斯林文化中心受連環炸彈襲擊,至少40人死亡、50多人受傷,極端組織伊斯蘭國承認施襲。

發生爆炸的大樓損毀嚴重,玻璃窗破裂。爆炸在星期四上午發生,多名兇徒在首都喀布爾西部一間什葉派穆斯林文化中心入口引爆爆炸裝置,再闖入大樓發動自殺式炸彈襲擊。

當時大批民眾於大樓內,出席紀念前蘇聯入侵阿富汗38周年活動。鄰近一間傳媒機構的辦公室也受波及,據報死者包括記者及學生。

