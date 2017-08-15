美國北韓會否開戰 華裔學者為大家分析（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

美國與北韓劍拔弩張，兩國有沒有可能開戰？一位長期研究北韓問題的美國學者為大家分析。

一位長期研究北韓問題的美國華裔學者認為，美國與北韓局勢從週末以來情勢已出現緩和，這與美國內外因素都有關。

休斯敦大學城中分校東亞政治與國際關係副教授李堅強說：”不光是說東北亞地區，比如說中國方面、日本方面，韓國方面在表達一些關注，同時美國內部也表達聲音，認為特朗普的話講得有些過頭了。”

學者指出，美國在韓戰結束以後，也就是1953年至今，儘管視北韓金氏政權為眼中釘，但從未對北韓發動戰爭，從外交與戰略角度來看，兩國戰事發生的機會不大。

李堅強說：”我個人認為，除非說有重大的判斷失誤，美國要去攻擊北朝鮮是不可能的，也是不可以想像的，我覺得這一段時間，北朝鮮試射洲際導彈以來，美國方面的反應，包括媒體的反應都是有點過激。”

深入研究北韓歷屆領導人的李堅強認為，美方將北韓發展導彈以及核武的舉動視為針對美國挑釁，是錯誤的解讀。

李堅強說：”這個行為本身是個挑釁，挑釁不光是挑釁美國，也是挑釁中國大陸，挑釁韓國同時也是挑釁聯合國，他挑釁了整個世界。”

儘管外界都將北韓領導人金正恩視為瘋子，擔心金正恩會不顧一切動用核武，不過李堅強從他長期觀察的經驗表示，這個看法是錯誤的，北韓絕對不敢輕易動武。

李堅強說：”他們（金氏政權）的想法是非常清醒，他們知道如果說他們發展的武器，他要敢用來主動進攻，發起對美國進攻的話，那麼北朝鮮的政權就會跨台，美國肯定會反擊，那他為甚麼要展核武器呢？他發展核武器發展飛彈，是為了做一種震攝，讓別的國家包括美國不敢來推翻他的政權，所以我們要了解他擔心的是甚麼。”

學者警告稱，朝鮮半島如果發生戰事，後果不堪想像，首當其衝的南韓將遭遇毀滅性的衝擊，周邊國家包括中國東北地區以及日本也會遭殃，更會徹底改變美國和中國在東亞上的戰略地位，這都是美國和中國都不樂見的．

接下來觀察的重點，就是美國是否會重新考慮北韓政策，以及與中國之間就北韓問題的協調情況，學者強調特朗普總統咄咄逼人的作風無助於當前局勢。

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