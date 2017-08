美國北韓會否開戰 華裔學者為大家分析（視頻）

By

美國與北韓劍拔弩張,兩國有沒有可能開戰?一位長期研究北韓問題的美國學者為大家分析。

一位長期研究北韓問題的美國華裔學者認為,美國與北韓局勢從週末以來情勢已出現緩和,這與美國內外因素都有關。

休斯敦大學城中分校東亞政治與國際關係副教授李堅強說:”不光是說東北亞地區,比如說中國方面、日本方面,韓國方面在表達一些關注,同時美國內部也表達聲音,認為特朗普的話講得有些過頭了。”

學者指出,美國在韓戰結束以後,也就是1953年至今,儘管視北韓金氏政權為眼中釘,但從未對北韓發動戰爭,從外交與戰略角度來看,兩國戰事發生的機會不大。

李堅強說:”我個人認為,除非說有重大的判斷失誤,美國要去攻擊北朝鮮是不可能的,也是不可以想像的,我覺得這一段時間,北朝鮮試射洲際導彈以來,美國方面的反應,包括媒體的反應都是有點過激。”

深入研究北韓歷屆領導人的李堅強認為,美方將北韓發展導彈以及核武的舉動視為針對美國挑釁,是錯誤的解讀。

李堅強說:”這個行為本身是個挑釁,挑釁不光是挑釁美國,也是挑釁中國大陸,挑釁韓國同時也是挑釁聯合國,他挑釁了整個世界。”

儘管外界都將北韓領導人金正恩視為瘋子,擔心金正恩會不顧一切動用核武,不過李堅強從他長期觀察的經驗表示,這個看法是錯誤的,北韓絕對不敢輕易動武。

李堅強說:”他們(金氏政權)的想法是非常清醒,他們知道如果說他們發展的武器,他要敢用來主動進攻,發起對美國進攻的話,那麼北朝鮮的政權就會跨台,美國肯定會反擊,那他為甚麼要展核武器呢?他發展核武器發展飛彈,是為了做一種震攝,讓別的國家包括美國不敢來推翻他的政權,所以我們要了解他擔心的是甚麼。”

學者警告稱,朝鮮半島如果發生戰事,後果不堪想像,首當其衝的南韓將遭遇毀滅性的衝擊,周邊國家包括中國東北地區以及日本也會遭殃,更會徹底改變美國和中國在東亞上的戰略地位,這都是美國和中國都不樂見的.

接下來觀察的重點,就是美國是否會重新考慮北韓政策,以及與中國之間就北韓問題的協調情況,學者強調特朗普總統咄咄逼人的作風無助於當前局勢。

