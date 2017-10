股市泡沫何時會到來 灣區經濟學者解讀（視頻）

By

美股過去一年來持續飆升,屢創新高,許多投資人荷包滿滿,不過也有不少人擔心,股市泡沫何時會到來,究竟當前的股市表現,是否確實反映美國經濟?投資人又該注意些甚麼?

自從去年11月8日總統大選揭曉後,股市一度出現先重挫再上漲的劇烈震盪,隨後主要指數一路創新高,開啟美股新紀元。

以道瓊斯工業指數來說,去年11月9日收盤為18,589點,至今將近一年的時間,到週四收盤漲到23,400點,漲了超過4,800點,前所未見。

到底為什麼美股表現這麼好呢?

舊金山大學經濟學副教授羅孟蕾(Man-Lui Lau)說:”第一個原因就是大家對政府的政策很樂觀,是不是過分樂觀是另一回事,但是市場很樂觀;第二個原因就是美國經濟是好轉了,譬如說第二季的GDP增長了3.1%,是比較高的,是過去幾年來比較高的;另外,失業率就愈來愈低,跌到4.2%,但是又沒有通脹,如果通脹率達不到到2.0%,聯邦儲備局就算要加息也不會加太快,利息就不會那麼快加,還有另一件事就是公司營利不斷增長,增長得很快。”

學者進一步解釋,股市反映的是對未來前景的期待,而這段時間股市的增長並非基於經濟法則和基本面,而是投資人對政策高度樂觀的氣氛,以近期來說,就是對特朗普政府減稅方案有期待。

羅孟蕾說:”減稅方案成的話,那些利得稅會大幅減少,個人的入息稅都會減少,這些稅都減少的話,經濟就會很活潑,公司給的稅少了,就賺多些錢,賺多些錢以後就可以給股東,股價就會升了。”

不過學者也警告,數據顯示,股市價格已經處於高位。

羅孟蕾說:”因為衡量股市是否太高,就喜歡用P/E Ratio(價格/盈利率),就是市盈率(Price-Earning Ratio), 過去5年來計算,平均在15.6上下,但是現在是17.9,通常愈高就表示愈高的股市。”

而這股推動股市向上的樂觀氣氛還能維持多久,就沒有人能預測。

羅孟蕾說:”如果你問我跌的機會大還是升的機會大,我會覺得跌的機會大些,但不表示股市就一定會跌,事實上很多時候,以前所謂的泡沫經濟,泡沫股市,有個過分樂觀股市,當你說股市過分樂觀,它仍然可能再升5年才跌,所謂泡沫。”

在這個情況下,該如何布局?

羅孟蕾說:”假如你有錢的話,你問我應該不該現在把錢拿去,買新的股票?我的回答是,如果是我就不會這麼做,但是假如我握有股票,現在會不會賣掉股票?我就未必會賣。”

學者建議投資人不宜追高進場,但如果已經有大的獲利,可以適度出售,降低風險。

