股市泡沫何時會到來 灣區經濟學者解讀（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

美股過去一年來持續飆升，屢創新高，許多投資人荷包滿滿，不過也有不少人擔心，股市泡沫何時會到來，究竟當前的股市表現，是否確實反映美國經濟？投資人又該注意些甚麼？

自從去年11月8日總統大選揭曉後，股市一度出現先重挫再上漲的劇烈震盪，隨後主要指數一路創新高，開啟美股新紀元。

以道瓊斯工業指數來說，去年11月9日收盤為18,589點，至今將近一年的時間，到週四收盤漲到23,400點，漲了超過4,800點，前所未見。

到底為什麼美股表現這麼好呢？

舊金山大學經濟學副教授羅孟蕾（Man-Lui Lau）說：”第一個原因就是大家對政府的政策很樂觀，是不是過分樂觀是另一回事，但是市場很樂觀；第二個原因就是美國經濟是好轉了，譬如說第二季的GDP增長了3.1%，是比較高的，是過去幾年來比較高的；另外，失業率就愈來愈低，跌到4.2%，但是又沒有通脹，如果通脹率達不到到2.0%，聯邦儲備局就算要加息也不會加太快，利息就不會那麼快加，還有另一件事就是公司營利不斷增長，增長得很快。”

學者進一步解釋，股市反映的是對未來前景的期待，而這段時間股市的增長並非基於經濟法則和基本面，而是投資人對政策高度樂觀的氣氛，以近期來說，就是對特朗普政府減稅方案有期待。

羅孟蕾說：”減稅方案成的話，那些利得稅會大幅減少，個人的入息稅都會減少，這些稅都減少的話，經濟就會很活潑，公司給的稅少了，就賺多些錢，賺多些錢以後就可以給股東，股價就會升了。”

不過學者也警告，數據顯示，股市價格已經處於高位。

羅孟蕾說：”因為衡量股市是否太高，就喜歡用P/E Ratio（價格/盈利率），就是市盈率（Price-Earning Ratio）， 過去5年來計算，平均在15.6上下，但是現在是17.9，通常愈高就表示愈高的股市。”

而這股推動股市向上的樂觀氣氛還能維持多久，就沒有人能預測。

羅孟蕾說：”如果你問我跌的機會大還是升的機會大，我會覺得跌的機會大些，但不表示股市就一定會跌，事實上很多時候，以前所謂的泡沫經濟，泡沫股市，有個過分樂觀股市，當你說股市過分樂觀，它仍然可能再升5年才跌，所謂泡沫。”

在這個情況下，該如何布局？

羅孟蕾說：”假如你有錢的話，你問我應該不該現在把錢拿去，買新的股票？我的回答是，如果是我就不會這麼做，但是假如我握有股票，現在會不會賣掉股票？我就未必會賣。”

學者建議投資人不宜追高進場，但如果已經有大的獲利，可以適度出售，降低風險。

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