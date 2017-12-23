稅改對美國整體經濟孰好孰壞（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

稅改方案最後版本在國會參眾兩院通過之後，對於美國整體經濟來講是好或壞？有經濟學家表示，短期來說經濟可能會變好，長遠就有太多因素未能估計，而對公司來說普遍都會得益。

由於企業所得稅從本來35% 減到21%，有經濟學家認為，這樣有助鼓勵公司將多出的錢用作投資，另外亦都鼓勵一些公司將在海外賺到的錢帶回美國。

舊金山大學經濟學助理教授劉孟蕾說：”有很多公司，例如AT&T等已經表示，在減稅後，他們當然會賺多了錢，這筆錢就會用來給員工花紅，以及增加他們工資，增加新的投資，假如這些是事實，對經濟當然有好處，如果聘請多了工人、支付多了工資，中產和工人階級都受惠，受惠多少就不清楚，此種稅改做法應會令美國經濟有正面影響。”

那麼對於中產階層人士來說整體是否有受惠呢？有報導指短期來說，不少人都會得到減稅好處，但是到了大約十年後，當大部份降低了的個人稅率回升，中低收入者可能要支付更多稅項，劉教授就認為不能只看稅款。

劉孟蕾說：”不光只是講稅款，假如公司增加工資，請多了工人，做更多投資的話，中產人士將來會賺多了錢，長遠可能對他有利，但是這個講法是假設公司會將這筆錢去投資，但我就不敢肯定公司會拿多餘的錢全拿去投資，更有可能是它將好多錢派給股東增加股息，另一方面是股票回購，令股價有機會升。”

不過對於公司肯增加幾多錢投資，目前就難以估計。

劉孟蕾說：”投資就一定會有，但幾多就不敢講，我相信肯定沒有共和黨人講的那麼多，又肯定沒有民主黨人講的那麼少，大概在中間吧，個人是否有受惠我不敢講，但我相信不會有非常壞的影響，但是公司就應該有得益，經濟就應該短期得益，長遠來說，如果因此引起通脹等問題就很難講。”

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