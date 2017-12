稅改對美國整體經濟孰好孰壞（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

稅改方案最後版本在國會參眾兩院通過之後,對於美國整體經濟來講是好或壞?有經濟學家表示,短期來說經濟可能會變好,長遠就有太多因素未能估計,而對公司來說普遍都會得益。

由於企業所得稅從本來35% 減到21%,有經濟學家認為,這樣有助鼓勵公司將多出的錢用作投資,另外亦都鼓勵一些公司將在海外賺到的錢帶回美國。

舊金山大學經濟學助理教授劉孟蕾說:”有很多公司,例如AT&T等已經表示,在減稅後,他們當然會賺多了錢,這筆錢就會用來給員工花紅,以及增加他們工資,增加新的投資,假如這些是事實,對經濟當然有好處,如果聘請多了工人、支付多了工資,中產和工人階級都受惠,受惠多少就不清楚,此種稅改做法應會令美國經濟有正面影響。”

那麼對於中產階層人士來說整體是否有受惠呢?有報導指短期來說,不少人都會得到減稅好處,但是到了大約十年後,當大部份降低了的個人稅率回升,中低收入者可能要支付更多稅項,劉教授就認為不能只看稅款。

劉孟蕾說:”不光只是講稅款,假如公司增加工資,請多了工人,做更多投資的話,中產人士將來會賺多了錢,長遠可能對他有利,但是這個講法是假設公司會將這筆錢去投資,但我就不敢肯定公司會拿多餘的錢全拿去投資,更有可能是它將好多錢派給股東增加股息,另一方面是股票回購,令股價有機會升。”

不過對於公司肯增加幾多錢投資,目前就難以估計。

劉孟蕾說:”投資就一定會有,但幾多就不敢講,我相信肯定沒有共和黨人講的那麼多,又肯定沒有民主黨人講的那麼少,大概在中間吧,個人是否有受惠我不敢講,但我相信不會有非常壞的影響,但是公司就應該有得益,經濟就應該短期得益,長遠來說,如果因此引起通脹等問題就很難講。”

