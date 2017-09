By

【i-CABLE】

極端組織伊斯蘭國發放聲稱是領袖巴格達迪最新錄音講話。

全長46分鐘的錄音,透過伊斯蘭國的媒體在網上發放,講話中提及,雖然伊斯蘭國失去摩蘇爾等據點,但他們不會放棄戰鬥,要求追隨者別停止向歐美發動攻擊,特別是要針對傳媒機構進行攻擊,錄音更提及北韓核試對日本及美國構成威脅。

美國情報機關正分析錄音,初步相信是巴格達迪。

這次是繼去年11月後,伊斯蘭國再次發布巴格達迪的錄音講話。

俄羅斯在6月曾經表示,巴格達迪很大機會已在俄軍戰機空襲中死亡,但美國其後估計巴格達迪仍然生存。

