伊斯蘭國承認發動倫敦恐襲 襲擊者在英國出生

英國倫敦週三發生的恐怖襲擊,極端組織伊斯蘭國已承認責任,倫敦警方已查出襲擊者的身分,並把調查焦點鎖定英國中部一個小鎮,該小鎮一直被視為極端主義傳播的溫藏。

襲擊者週三駕駛一輛SUV多功能車在西敏橋(Westminster Bridge)撞向路人,然後駕車撞上國會大廈外圍的欄桿,下車持刀刺向一名警員,警員最後傷重不治,襲擊者接著被增援的警員開槍擊斃。

襲擊者是在英國出生,當局正調查他與極端宗教組織的關連,英國首相文翠珊稱,當局在中部Birmingham市進行搜捕行動,已有至少8人被捕,文翠珊亦呼籲國民繼續日常生活,不要被恐襲嚇怕。

伊斯蘭國組織透過Aamaq新聞社表示,襲擊者是伊斯蘭國的士兵,伊斯蘭國呼籲追隨者要向在敘利亞和伊拉克對抗其士兵的國家發動攻擊,襲擊者的行動就是回應。

英國當局尚未公布襲擊者的身分,或證實他與伊斯蘭國有聯繫。

伊斯蘭國曾對全球發生的多宗恐襲承認責任,但有些襲擊其實並無明顯跡象證明與其有關,而倫敦週三的恐襲,手法與法國尼斯和德國柏林的恐襲相似。

英國國會週三在早上9時33分默哀,追悼殉職的警員Keith Palmer,他在都會警局已服務15年,曾在軍隊服役。

倫敦警方相信,襲擊者是單獨犯案,也沒有理由相信會繼續有襲擊發生。

傷者中,目前仍有29人留醫,7人情況危殆,傷者來自11個國家,包括12名英國人、3名法國人、2名羅馬尼亞人、4名南韓人、一名德國人、一名愛爾蘭人、一名中國人和一名波蘭族人。

