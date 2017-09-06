美國現超強颶風兼高溫熱浪 是否與溫室效應有關

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【KTSF 萬若全報導】

目前氣象學家都在密集關注5級颶風Irma的動向，不希望它帶來像Harvey對德州造成的災害，而灣區過去幾天的破紀錄高溫，這些極端現像是否跟溫室效應有關？我們跟灣區一位華裔氣象學家談過。

南灣聖荷西州立大學氣象學教授喬森，分析3個條件因素，導致了Harvey颶風為德州帶來強烈的災害，包括在溫度高的墨西哥灣，提供足夠的水氣能量；第二是德州夏季已經下很多雨，土壤已經飽和，再多降雨已無法吸收；第3就是這個地區過去10年高速開發，建築物數目大幅增加，遇到自然災害損毀也更大。

不過，喬森教授表示，德州上一次的強烈颶風是在10年前，因此無法立即下定論這場災害是跟氣候暖化有關。

喬森教授說：”你一定要有足夠的數據，一段時間之內發生過的頻率，或是造成的災害，這是個依據，發生頻率很高或是足夠的跡象證明，單純就Harvey來說，它就是一個極端特例，還要更多研究。”

不過喬森說，也有學者認為，氣候暖化溫度上升，造成大氣濕氣增加，才會為Harvey帶來這麼多雨量。

喬森教授說：”一個颶風來講，它必需足夠能量從海面上，它相對來講，也是一個條件提供給颶風，去繼續發展甚至更強，這是從一個觀點來看，全球暖化造成水氣增加，間接造成這樣極端的現象。”

對於灣區前幾天破紀錄的持續高溫，喬森教授說就氣象學角度來看，氣溫本來就會有高有低，然而最近極端天氣的例子，提醒我們應該做好準備。

喬森教授：”不只美國，即使是亞洲，颱風或是颶風帶來都是可觀的雨量，帶來很大的災害，所以這是值得大家去想一想的結果，我們要怎樣準備，面對極端的天氣、極端氣候帶來的影響。”

喬森說過去10年，全球沿岸城市大量建設發展，但防洪措施是否有做好，還有中國珠江三角洲每次下雨就淹水，顯示過度開發，每一次的災難，不只是天災，也是人禍。

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