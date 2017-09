美國現超強颶風兼高溫熱浪 是否與溫室效應有關

By

【KTSF 萬若全報導】

目前氣象學家都在密集關注5級颶風Irma的動向,不希望它帶來像Harvey對德州造成的災害,而灣區過去幾天的破紀錄高溫,這些極端現像是否跟溫室效應有關?我們跟灣區一位華裔氣象學家談過。

南灣聖荷西州立大學氣象學教授喬森,分析3個條件因素,導致了Harvey颶風為德州帶來強烈的災害,包括在溫度高的墨西哥灣,提供足夠的水氣能量;第二是德州夏季已經下很多雨,土壤已經飽和,再多降雨已無法吸收;第3就是這個地區過去10年高速開發,建築物數目大幅增加,遇到自然災害損毀也更大。

不過,喬森教授表示,德州上一次的強烈颶風是在10年前,因此無法立即下定論這場災害是跟氣候暖化有關。

喬森教授說:”你一定要有足夠的數據,一段時間之內發生過的頻率,或是造成的災害,這是個依據,發生頻率很高或是足夠的跡象證明,單純就Harvey來說,它就是一個極端特例,還要更多研究。”

不過喬森說,也有學者認為,氣候暖化溫度上升,造成大氣濕氣增加,才會為Harvey帶來這麼多雨量。

喬森教授說:”一個颶風來講,它必需足夠能量從海面上,它相對來講,也是一個條件提供給颶風,去繼續發展甚至更強,這是從一個觀點來看,全球暖化造成水氣增加,間接造成這樣極端的現象。”

對於灣區前幾天破紀錄的持續高溫,喬森教授說就氣象學角度來看,氣溫本來就會有高有低,然而最近極端天氣的例子,提醒我們應該做好準備。

喬森教授:”不只美國,即使是亞洲,颱風或是颶風帶來都是可觀的雨量,帶來很大的災害,所以這是值得大家去想一想的結果,我們要怎樣準備,面對極端的天氣、極端氣候帶來的影響。”

喬森說過去10年,全球沿岸城市大量建設發展,但防洪措施是否有做好,還有中國珠江三角洲每次下雨就淹水,顯示過度開發,每一次的災難,不只是天災,也是人禍。

