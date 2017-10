By

【KTSF】

法國南部馬賽發生恐襲,一名男子在火車站持刀刺死兩人後被擊斃,極端組織伊斯蘭國聲稱策動襲擊,反恐部門正調查疑兇是否與極端組織有聯繫。

一名持刀男子當地時間週日下午,在馬賽北部市內主要交通樞紐的火車站施襲。

目擊者稱,兇徒以阿拉伯文高呼”真主偉大”,其後襲擊兩名路過的女子。

當局稱,火車站閉路電視片段顯示,兇徒襲擊其中一名女子後逃走,再折返襲擊另一人,疑兇其後被站內巡邏的士兵開槍擊斃。

警方消息指,兩名死者分別被割喉及腹部中刀,傷重不治,火車站一度全面疏散,關閉數小時。

被擊斃疑兇有刑事案底,反恐部門正調查他是否與極端伊斯蘭主義有關。

