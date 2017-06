中國夫婦巴基斯坦被綁 伊斯蘭國稱已殺二人

By

伊斯蘭國聲稱,殺害了一對他們上月在巴基斯坦綁架的的中國夫婦,中國外交部對報道表示嚴重關切,並通過各種途徑,包括巴基斯坦方面了解核實有關情況。

譯音姓李及姓孟的兩夫婦,上月24日在俾路支省首府奎達一間餐廳食午飯時,被3名持槍武裝分子綁架,強行押上這輛沒有車牌的白色汽車。

一名路人上前制止,但三人自稱是警察,說要帶走兩夫婦問話,更開槍打傷路人,巴基斯坦警方事後到場調查。

當地傳媒報道,被擄走的夫婦是中國公民,在一間私立語言學校教授中文。

伊斯蘭國旗下的通訊社到星期四宣布是他們綁架兩夫婦,更聲稱已經將二人殺害。

為了「一帶一路」,中國在巴基斯坦大興土木,投資了570億美元,俾路支省更是「一帶一路」重點,興建鐵路和公路,令新疆直通這兒的瓜達爾港,形成「中巴經濟走廊」,是一帶一路的戰略樞紐。

由於預期會有大量中國人前往當地工作,學習中文的巴基斯坦人愈來愈多,教授普通話的中國教師亦日漸增加。

不過俾路支省武裝活動猖獗,企圖將影響力由鄰國阿富汗伸延至巴基斯的伊斯蘭國,便多次在俾路支發動襲擊,中國駐巴基斯坦大使館多次要求伊斯蘭堡政府做好治安工作。

