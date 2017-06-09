中國夫婦巴基斯坦被綁 伊斯蘭國稱已殺二人

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伊斯蘭國聲稱，殺害了一對他們上月在巴基斯坦綁架的的中國夫婦，中國外交部對報道表示嚴重關切，並通過各種途徑，包括巴基斯坦方面了解核實有關情況。

譯音姓李及姓孟的兩夫婦，上月24日在俾路支省首府奎達一間餐廳食午飯時，被3名持槍武裝分子綁架，強行押上這輛沒有車牌的白色汽車。

一名路人上前制止，但三人自稱是警察，說要帶走兩夫婦問話，更開槍打傷路人，巴基斯坦警方事後到場調查。

當地傳媒報道，被擄走的夫婦是中國公民，在一間私立語言學校教授中文。

伊斯蘭國旗下的通訊社到星期四宣布是他們綁架兩夫婦，更聲稱已經將二人殺害。

為了「一帶一路」，中國在巴基斯坦大興土木，投資了570億美元，俾路支省更是「一帶一路」重點，興建鐵路和公路，令新疆直通這兒的瓜達爾港，形成「中巴經濟走廊」，是一帶一路的戰略樞紐。

由於預期會有大量中國人前往當地工作，學習中文的巴基斯坦人愈來愈多，教授普通話的中國教師亦日漸增加。

不過俾路支省武裝活動猖獗，企圖將影響力由鄰國阿富汗伸延至巴基斯的伊斯蘭國，便多次在俾路支發動襲擊，中國駐巴基斯坦大使館多次要求伊斯蘭堡政府做好治安工作。

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