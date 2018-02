By

【i-CABLE】

2015年法國巴黎恐襲案,唯一生還疑犯薩利赫在比利時首次受審。

28歲的薩利赫從法國拘留所帶到布魯塞爾受審,他全程拒絕答辯,這次審訊與巴黎恐襲案無關,主要審理其2016年被追捕時,非法持有武器、襲警指控,若罪成,最高監禁40年。

薩利赫涉嫌於2015年導致130人死亡的巴黎連環恐襲案負責運送物資及準備在球場引爆炸彈施襲,但最終退縮,翌年於布魯塞爾的莫倫貝克社區落網,預料最快2020年在法國就恐襲殺人、使用炸彈等控罪受審。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。