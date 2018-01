【i-CABLE】

阿富汗首都喀布爾一所軍校遇襲,十多人死傷。

爆炸發生後,軍方封鎖所有前往軍校的道路,安排裝甲車護送救護車離開現場。事發於當地清晨,5名武裝分子持手榴彈及步槍,向看守士兵發動襲擊。

報道稱雙方對峙約5小時,其後兩名襲擊者引爆炸彈背心,另外兩人被軍方擊斃,一人被捕,伊斯蘭國承認施襲。

