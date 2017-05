By

【KTSF】

極端武裝組織伊斯蘭國週二凌晨突襲敘利亞東北方一個由庫爾德族操控的邊境檢查站,造成至少37人死亡,當中大多數是平民,該邊境檢查站經常有敘利亞和伊拉克的平民出入。

事發於拉姆斯利比一個小村落的邊境檢查站,據報有武裝份子引爆自殺式炸彈,其他武裝份子潛入附近的難民營,襲擊正在睡覺的難民,這些難民都是逃避伊斯蘭國而離開家園。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。