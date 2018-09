日落區Irving街大麻店申請 反對者聽證會表達意見（視頻）

By

舊金山日落區的Irving街大麻店申請,目前來到市府環境衛生部門的聽證會階段,反對人士到場在會上表達意見。

Barbary Coast大麻店最初在2015年於Irving街申請開分店,先在市府規劃部門過關,去年又在市參議會中過關,目前需要得到由環境衛生部門批出臨時許可證,週四由獨立聽證官舉行行政聽證會。

反對者王運說:”最重要的是聽證官是守住聯邦健康條例,他絕對有權推倒市參議會決定。”

反對人士在會議中表達意見,他們重申Irving街很多小朋友和青少年出入,附近又有學校,擔心開大麻店會影響他們健康,以及擔心大麻店會帶來罪案。

反對者Christie說:”請停止他們開店,附近學校有時會讓孩子在街上走,但之後可能不會這樣做,作為居民我經常在附近購物,但我都可能不敢步行,不曉得會發生甚麼事。”

Barbary Coast大麻店週四都有派法律代表出席,表示計劃在明年開店,將來有打算申請出售娛樂用大麻,又表示門口將會設保安,不會展示任何大麻產品,門面也會較為低調。

大麻店代表Andrew Silva說:”整體上我不覺得會有任何影響,經過大麻店,不會比經過煙酒等店差,人們需要時間去接受。”

市府公共衛生部門週四都有派代表出席,表示該大麻店符合該部門的衛生條例,沒有犯罪紀錄,分店也沒有投訴,因此建議批出許可。

聽證官週四未作出決定,只表示會審查大麻店有沒有符合所有健康條例,不過即使批准了臨時許可證,並不代表可以即時開店,還需要得到消防、市長辦公室殘障人士服務部等部門審批才可正式開業。

反對者表示,如果大麻店最終成功開業,他們會在門口採取抵制行動。

