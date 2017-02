會計師解讀海外資產報稅問題

By

【KTSF 古琳嘉報導】

涉及海外資產報稅問題的兩大規定,就是俗稱「肥咖」FATCA的「外國帳戶稅收遵從法」以及俗稱「肥爸」FBAR,也就是FinCen 114表格的海外帳戶申報條款。今年的新規定是肥爸FinCen 114表格截止日期,從原本的6月30日提前到了4月15日,可以申請延期。

灣區會計師何美惠表示,肥爸Fincen114 表的規定是,「你的所有戶口加起來超過一萬塊美金就要申報,這個申報不管你是住在美國或是住在海外都要申報。」

肥爸規定美國公民及持綠卡者,在全球所有的金融帳戶,每年都要申報結存額。何美惠說:「這個表它不報罰款很高,每一個表的罰款都是一萬塊美金,那如果說他認為你是故意的話,那麼可以到20%到50%的罰款。」

如果實施六年以來都沒報,罰款最高可達300%,非常驚人。

至於肥咖條款FATCA,則是要求外國政府跟美國政府簽約跨政府協議,准許各國的銀行把資料提供給美國政府,或是提供給當地的政府然後跟美國交換,現在已經有113個國家簽約,兩岸三地幾乎所有的全世界重要的經濟體都簽約了。

而肥咖條款的門檻則比較高,在銀行帳戶的錢,如果你是住在美國,一個人五萬塊

夫妻就有十萬塊以上的話就要申報;如果你是住在海外,一個人是二十萬,兩個人就四十萬。

不過申報不代表一定要繳稅,而是資產收益的部分,像是利息才需要繳稅。會計師呼籲納稅人誠實申報,因為如果被國稅局查獲將有很重的罰款。

