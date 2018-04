國稅局網站發生故障 報稅截止日順延一天

By

【KTSF】

週二是報稅截止日,國稅局(IRS)網站在這關鍵的一天,竟然出現故障,繳稅和提供其他服務的網頁一度停擺,因應這宗事故,國稅局宣布報稅截止日會順延一天。

國稅局表示,週二截止日需要繳稅的納稅人或商戶,將可以在週三午夜前完成繳稅,無須填交任何額外文件。

國稅局稍早在聲明中稱,局方有多個電腦系統出現技術故障,初步判斷,問題可能源自硬件故障。

國稅局表示,納稅人應”繼續如往常般提交報稅表”,不過,電子報稅卻是現今最常用的報稅方式。

掌管國稅部的財政部長Steve Mnuchin則表示,會確保受影響的納稅人可以延長報稅時間。

國稅局網站(www.irs.gov)在週二大部分時間,檢閱帳號資料、直接付款等網頁都無法登入,暫時未知造成故障的原因,但估計付費系統是於東岸時間凌晨2時50分開始出現問題,至週二下午才恢復正常。。

暫時未知有多少人受影響,而往年,大約有500萬納稅人是在截止日才遞交報稅表。

美國的報稅截止日通常是4月15日,由於今年的4月15日是星期日,而星期一又是公眾假日,因此報稅截止日期順延至週二,但由於網頁故障,又順延至週三午夜。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。