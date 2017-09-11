風暴Irma橫掃佛州後移至喬州 災情未減

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【KTSF 江良慧報導】

在加勒比海造成36人死亡的颶風Irma，雖然已經減弱為熱帶風暴，不過佛羅里達州仍然大受影響，超過600萬人失去電力供應，而在Irma移動途徑上的喬治亞州，則預期要面對巨大的風暴潮。

Irma以二級颶風橫掃佛州，帶來狂風暴雨後，繼續沿美國東南面北上，雖然減弱至熱帶風暴，但卻仍然危險，從佛州島礁群到南卡羅萊納州，都有道路被水淹浸，單在佛州今晚就有超過650萬人沒有電力供應。

佛州州長Rick Scott說：”風暴雖過去，仍不安全，有電線被吹斷，佛州到處是瓦礫，我們會拯救所有人，嘗試讓所有人盡快恢復正常，但大家要有耐性耐心。”

Jacksonville出現破紀錄的風暴潮，街道都變成河流，官員警告居民說，就算風暴已經過去，路面情況仍然危險。

Jacksonville市長Lenny Curry說：”們有強制撤離，在A、B和低窪地區，流動房屋，定制房屋，最新數據顯示會有更嚴重風暴潮，導致更多水浸。”

佛州和喬州大部分沿岸地區都有風暴潮警告，隨著大浪湧上岸邊，Charleston開始感受到Irma的威力。

當局陸續派人搜救風暴前沒有撤離的人，在Martin縣，當局派出要派出海軍小組，拯救兩個在帆船渡過風暴的人，兩人都獲救。

另外，當局也在西棕櫚灘附近救起一個玩潛水的人，不過風暴中也有好消息，珊瑚泉的急救人員在風暴最高峰奉召幫手接生，他們要出動裝甲車，才能抵擋暴風，在水浸的道路上前進。

Coral Springs消防局助理局長John Walen說：”我們抵達時，孩子已差不多整個出來了，那位母親基本上已在浴室地上分娩，我從未見過這麼平靜的場面，而外面卻那麼混亂。”

邁亞米街道水浸 多處地方路陷，令路上的情況更危險，Irma至今在佛州和喬州造成總共8個人死亡。

有機構估計，Irma和Harvey兩股颶風，可能對美國經濟造成的經濟損失高達2,900億元，是美國GDP的百分之1.5。

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