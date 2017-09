風暴Irma橫掃佛州後移至喬州 災情未減

By

【KTSF 江良慧報導】

在加勒比海造成36人死亡的颶風Irma,雖然已經減弱為熱帶風暴,不過佛羅里達州仍然大受影響,超過600萬人失去電力供應,而在Irma移動途徑上的喬治亞州,則預期要面對巨大的風暴潮。

Irma以二級颶風橫掃佛州,帶來狂風暴雨後,繼續沿美國東南面北上,雖然減弱至熱帶風暴,但卻仍然危險,從佛州島礁群到南卡羅萊納州,都有道路被水淹浸,單在佛州今晚就有超過650萬人沒有電力供應。

佛州州長Rick Scott說:”風暴雖過去,仍不安全,有電線被吹斷,佛州到處是瓦礫,我們會拯救所有人,嘗試讓所有人盡快恢復正常,但大家要有耐性耐心。”

Jacksonville出現破紀錄的風暴潮,街道都變成河流,官員警告居民說,就算風暴已經過去,路面情況仍然危險。

Jacksonville市長Lenny Curry說:”們有強制撤離,在A、B和低窪地區,流動房屋,定制房屋,最新數據顯示會有更嚴重風暴潮,導致更多水浸。”

佛州和喬州大部分沿岸地區都有風暴潮警告,隨著大浪湧上岸邊,Charleston開始感受到Irma的威力。

當局陸續派人搜救風暴前沒有撤離的人,在Martin縣,當局派出要派出海軍小組,拯救兩個在帆船渡過風暴的人,兩人都獲救。

另外,當局也在西棕櫚灘附近救起一個玩潛水的人,不過風暴中也有好消息,珊瑚泉的急救人員在風暴最高峰奉召幫手接生,他們要出動裝甲車,才能抵擋暴風,在水浸的道路上前進。

Coral Springs消防局助理局長John Walen說:”我們抵達時,孩子已差不多整個出來了,那位母親基本上已在浴室地上分娩,我從未見過這麼平靜的場面,而外面卻那麼混亂。”

邁亞米街道水浸 多處地方路陷,令路上的情況更危險,Irma至今在佛州和喬州造成總共8個人死亡。

有機構估計,Irma和Harvey兩股颶風,可能對美國經濟造成的經濟損失高達2,900億元,是美國GDP的百分之1.5。

