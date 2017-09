颶風Irma升為5級逼近加勒比海群島 佛州進入緊急狀態

By

【KTSF 黃恩光報導】

颶風Irma已增強為5級颶風,正逐漸逼近加勒比海群島,美國正密切留意Irma會否影響到東岸的州分,佛羅里達州州長宣布全州進入緊急狀態。

預測颶風的路徑可能指向佛州,當地居民開始搶購應災物資,佛州州長發出多段推文,呼籲當地居民做好應付颶風的準備。

預測Irma週二晚上抵達波多黎各以東的背風群島,當地已經發出颶風警報,預料Irma會為當地帶來10吋降雨,以及20多呎高的巨浪。

加勒比災難應變管理局表示,從未見過一股熱帶風暴在進入加勒比海中部之前,已經如此迅速增強成為颶風。

美國颶風中心表示,Irma最高風速達到175英里,預料波多黎各和美屬處女島會迎來4到8吋降雨,和時速60英里的強風,很可能導致水浸和停電。

除了佛州之外,喬治亞州以及南北卡拉羅萊納州也呼籲當地居民注意颶風的消息。

