颶風Irma升為5級逼近加勒比海群島 佛州進入緊急狀態

By

【KTSF 黃恩光報導】

颶風Irma已增強為5級颶風，正逐漸逼近加勒比海群島，美國正密切留意Irma會否影響到東岸的州分，佛羅里達州州長宣布全州進入緊急狀態。

預測颶風的路徑可能指向佛州，當地居民開始搶購應災物資，佛州州長發出多段推文，呼籲當地居民做好應付颶風的準備。

預測Irma週二晚上抵達波多黎各以東的背風群島，當地已經發出颶風警報，預料Irma會為當地帶來10吋降雨，以及20多呎高的巨浪。

加勒比災難應變管理局表示，從未見過一股熱帶風暴在進入加勒比海中部之前，已經如此迅速增強成為颶風。

美國颶風中心表示，Irma最高風速達到175英里，預料波多黎各和美屬處女島會迎來4到8吋降雨，和時速60英里的強風，很可能導致水浸和停電。

除了佛州之外，喬治亞州以及南北卡拉羅萊納州也呼籲當地居民注意颶風的消息。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。