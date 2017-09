颶風Irma至少造成兩死 佛州州長向兩縣發強制疏散令

By

【KTSF 江良慧報導】

有紀錄以來最強的大西洋颶風Irma正面吹襲加勒比海島國,為巴布達和安圭拉等地帶來狂風暴雨,造成水浸和嚴重破壞外,更在聖巴特和聖馬丁造成至少兩人死亡,颶風目前繼續向波多黎各推進,而佛羅里達州州長就呼籲居民盡早做好準備,有需要的甚至可以疏散至更安全地區。

颶風Irma週三凌晨登陸巴布達,並在清晨掠過聖馬丁,吹毀島上4棟最鞏固的建築物,帶來水浸和停電後,繼續以時速高達185英里的強風吹向多明尼加共和國和波多黎各,威力比颶風Andrew更大、更快和更強。

佛羅里達州州長Rick Scott敦促佛州所有人嚴格遵守地區官員的指令,Broward和Monroe縣已經向部分地區的居民發出強制疏散令,官員也鼓勵在低窪地區的人遷移到內陸的高地。

佛州聯邦參議員Marco Rubio表示,聯邦緊急救災部門FEMA已經準備提供協助,但佛州一旦遭正面吹襲,緊急救災人員可能來不及趕到。

氣象學家目前還未能預測Irma下一步的去向,不過佛州居民都不敢掉以輕心。

有居民說,起初原本計劃留下來,但最後都決定離開。

