伊拉克庫爾德自治區舉行獨立公投 土國伊朗不承認

【i-CABLE】

伊拉克北部庫爾德自治區,在巴格達政府及國際社會反對下,舉行不具約束力的獨立公投,可望大比數通過。土耳其、伊朗等鄰近同樣有庫族人聚居的國家,一致表明不會承認公投結果。

公投重要推手庫爾德自治區主席巴爾扎尼在票站開放後不久,已現身投票,巴爾扎尼早一天表示,與伊拉克的合作關係宣告失敗,不會走回頭路。

庫爾德族佔伊拉克人口不到兩成,百分十五至二十,擁有北部三個省份管轄權。今次公投爭議之一是一些自治區範圍以外,與伊拉克有主權糾紛的多族群地區均會參與投票,石油重鎮基爾庫克便是一例,當地有不少像他那般不滿長年遭受伊拉克政府不公對待,渴望獨立的庫爾德族人。

亦有其他族群憂慮一旦公投獲通過,自己或淪為二等公民,公投結果不具法律約束力,自治區政府亦沒明確獨立時間表,巴爾扎尼希望透過公投取得民意授權,與巴格達談判領土及石油收益分配問題。

伊拉克總理阿巴迪批評公投違憲、分裂國家,下令庫族自治區交出邊境及機場的控制權,又呼籲鄰近國家停止直接與自治區進行石油貿易,同樣是庫爾德族聚居地相鄰的土耳其、伊朗等國,亦擔心自治區公投將成危險先例,引發分離浪潮。

土耳其總統埃爾多安與伊朗總統魯哈尼通電話,重申反對公投的立場,兩國分別加強邊境交通管制及關閉領空以示抗議,埃爾多安表明不排除在政治、經濟及軍事層面採取進一步行動回應。

