伊拉克宣布成功清剿伊斯蘭國 收復摩蘇爾

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伊拉克政府宣佈，成功由極端組織伊斯蘭國手上重奪被佔據逾3年的北部城巿摩蘇爾，總理阿巴迪到當地視察，表示會要加強清剿殘餘的武裝份子，確保平民安全。

被伊斯蘭國武裝份子控制逾3年，摩蘇爾重回伊拉克政府軍手上，民眾上街慶祝，揮舞伊拉克國旗，總理阿巴迪身穿軍服前往摩蘇爾，祝賀軍隊及人民取得重大勝利，他隨即到摩蘇爾西部城鎮的指揮部，與軍方舉行會議，強調政府軍一定要保住摩蘇爾，確保平民的安全，並將繼續消剿伊斯蘭國殘餘份子。

摩蘇爾是伊拉克第二大城市，鄰近敘利亞和土耳其邊境，2014年6月被伊斯蘭極端份子攻佔，並在這裡宣佈成立哈里發，成為伊斯蘭國的大本營。

到去年10月，伊拉克總理阿巴迪宣佈展開大規模攻勢收復摩蘇爾，伊拉克軍在美國戰機的空中支援下，伊斯蘭國武裝份子節節敗退，雙方一度在大清真寺附近激戰多日，武裝份子撤走時炸毀清真寺，政府軍之後加強攻勢，有報道指，伊斯蘭國領袖巴格達迪亦已被殺。

持續戰事，令摩蘇爾大量建築物被炸毀，四處頹垣敗瓦，自2014年以來，造成數以千計民眾死亡，近百萬人流離失所，當地民眾期望政府盡快重建，讓他們重過正常生活。

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