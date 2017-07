伊拉克宣布成功清剿伊斯蘭國 收復摩蘇爾

By

【i-CABLE】

伊拉克政府宣佈,成功由極端組織伊斯蘭國手上重奪被佔據逾3年的北部城巿摩蘇爾,總理阿巴迪到當地視察,表示會要加強清剿殘餘的武裝份子,確保平民安全。

被伊斯蘭國武裝份子控制逾3年,摩蘇爾重回伊拉克政府軍手上,民眾上街慶祝,揮舞伊拉克國旗,總理阿巴迪身穿軍服前往摩蘇爾,祝賀軍隊及人民取得重大勝利,他隨即到摩蘇爾西部城鎮的指揮部,與軍方舉行會議,強調政府軍一定要保住摩蘇爾,確保平民的安全,並將繼續消剿伊斯蘭國殘餘份子。

摩蘇爾是伊拉克第二大城市,鄰近敘利亞和土耳其邊境,2014年6月被伊斯蘭極端份子攻佔,並在這裡宣佈成立哈里發,成為伊斯蘭國的大本營。

到去年10月,伊拉克總理阿巴迪宣佈展開大規模攻勢收復摩蘇爾,伊拉克軍在美國戰機的空中支援下,伊斯蘭國武裝份子節節敗退,雙方一度在大清真寺附近激戰多日,武裝份子撤走時炸毀清真寺,政府軍之後加強攻勢,有報道指,伊斯蘭國領袖巴格達迪亦已被殺。

持續戰事,令摩蘇爾大量建築物被炸毀,四處頹垣敗瓦,自2014年以來,造成數以千計民眾死亡,近百萬人流離失所,當地民眾期望政府盡快重建,讓他們重過正常生活。

